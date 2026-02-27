Bei einem Einbruch in Rosenthal am Rennsteig war zunächst die Rede von einer Explosion. Diese Vermutung bestätigte sich nicht. Die Täter entkamen mit Bargeld.

Rosenthal am Rennsteig - Eine mutmaßliche Explosion in einem Wohnhaus in Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) hat sich nicht bestätigt. In Anbetracht aufgefundener Spuren wurde Polizeiangaben nach zunächst vermutet, dass es bei einem Einbruch am Donnerstag zu einer Sprengung oder Explosion kam.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Friedensstraße in Birkenhügel, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach stahlen sie bisherigen Erkenntnissen nach Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen 14.30 und 19.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Eigenen Informationen nach sichert die Polizei heute weiter Spuren. „Weitere Angaben zu Umständen oder Hintergründen können momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden“, hieß es.