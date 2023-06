Erfurt - Unbekannte sind in Erfurt-Ilversgehofen in ein Haus eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck im Wert von über 11.000 Euro gestohlen. Nachdem die 61-jährige Bewohnerin am Donnerstagmittag für zwei Stunden das Haus verlassen hatte, stiegen die Unbekannten über die Terrasse in das Haus ein, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen. Als die Frau nach Hause kam, verständigte sie aufgrund der geöffneten Schubladen sofort die Polizei.