In der Nacht rast ein Auto in ein Juweliergeschäft in Stuhr. Drei Unbekannte räumen einige Vitrinen leer. Was bisher bekannt ist.

Stuhr - Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stuhr (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht ein Auto in das Ladeninnere gefahren. Was und wie viel gestohlen worden sei, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, man gehe aber davon aus, dass einiges leer geräumt worden sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach Angaben eines dpa-Reporters war eine Vitrine beschädigt und leer, in einer weiteren lag noch eine Uhr.

Das Eingangstor war zerstört, das Auto stand im Ladeninneren. Der Wagen und das Kennzeichen waren nach Angaben der Polizei gestohlen worden. Es handele sich um drei unbekannte Täter, die nach ersten Erkenntnissen zu Fuß geflüchtet seien. Die Polizei untersucht den Fall vor Ort, noch sind jedoch viele Hintergründe unklar.

Erst in der vergangenen Woche war es in einer Bank in Stuhr zu einem Einbruch gekommen, bei dem mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, werde geprüft.