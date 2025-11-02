Unbekannte brechen in ein Textilgeschäft in Magdeburg ein und verursachen dabei massive Gebäudeschäden. Ein Statiker prüft nun, ob das Gebäude noch standsicher ist.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten Spuren nach einem Einbruch in ein Textilgeschäft in Magdeburg-Olvenstedt. (Symbolbild)

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt ist in ein Textilgeschäft eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen in der Nacht zu Donnerstag unbekannte Täter gewaltsam in die Geschäftsräume am Olvenstedter Scheid ein.

Dabei überwanden sie zunächst ein gesichertes Fenster und richteten im Inneren erheblichen Schaden an mehreren Gebäudewänden an. Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Standfestigkeit des Gebäudes zu prüfen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen übernommen.