Alte Handys und Wein als Diebesgut - ein Verdächtiger wird festgenommen, einer zweiten Person gelingt die Flucht.

Frankfurt - Polizisten haben eine Einbruchsserie in Frankfurt (Oder) gestoppt. Nach Angaben der Polizei konnte ein Tatverdächtiger vor Ort gestellt und vorläufig festgenommen werden, einem zweiten Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht.

Am frühen Sonntagmorgen war die Polizei über den Einbruch in Gewerberäume alarmiert worden. Dort seien ältere Mobiltelefone, Digitalkameras, ein Schraubendreher und eine Flasche Wein entwendet worden. Während des Einsatzes wurde ein zweiter Einbruch in Gewerberäume gemeldet, so die Polizei. Dort ließen die Täter von dem Einbruch ab, als die Beamten eintrafen, hieß es weiter. Im Rucksack des 47-jährigen Tatverdächtigen haben Beamte demnach das Diebesgut des ersten Tatorts gefunden.