Am Wochenende haben sich unbekannte Diebe an zwei Gotteshäusern in Leipzig zu schaffen gemacht. Türen wurden aufgebrochen. Aus einer Kirche wurden Schlüssel gestohlen.

Einbrüche in Kirchen in Leipzig - Spendenkasse geplündert

Leipzig - In Leipzig ist in zwei Kirchen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag bis Sonntag stahlen bislang unbekannte Täter in dem Gotteshaus in Neustadt-Neuschönefeld im Osten der Stadt aus einer Spendenkasse Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Schlüssel zu weiteren Kirchenobjekten, wie die Polizei mitteilte. Demnach brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Der Sachschaden wurde laut Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Im Ortsteil Schleußig im Südwesten der Stadt schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag zu. Auch hier wurden in einer Kirche Türen aufgebrochen und Räume durchsucht. Ob die Täter etwas stahlen, wurde noch geprüft.

Ebenfalls war der Sachschaden zunächst nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Ein Zusammenhang zwischen den Taten werde wie üblich geprüft.