Ein Mann soll in Dresden mehrere Einbrüche begangen und auf der Flucht vor der Polizei einen Passanten angefahren haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Dresden - Wegen mehrerer Einbrüche in Dresden und einer gefährlichen Flucht vor der Polizei hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 26-Jährigen erhoben. Er soll im Sommer 2024 in mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Strehlen eingebrochen sein und dabei Schmuck und Goldmünzen erbeutet haben.

Außerdem soll er im vergangenen März in Freital unter Drogeneinfluss mit einem Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei habe er auf einem Fußweg einen 36 Jahre alten Passanten angefahren.

Der 26-Jährige sei einschlägig vorbestraft. Zum Zeitpunkt der Taten habe er unter Bewährung gestanden. Das Landgericht Dresden muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.