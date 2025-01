Einbruchserie in Guben - Tatverdächtiger in Haft

Guben - Nach mehreren Einbrüchen in Guben (Landkreis Spree-Neiße) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Wohnung des 37-Jährigen wurde am Mittwoch durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung wurden laut Polizei zahlreiche Gegenstände entdeckt, die Diebstählen aus der jüngsten Vergangenheit zugeordnet werden konnten. Außerdem wurde Bargeld sichergestellt sowie Substanzen und Material, die auf den Handel mit Drogen schließen lassen, wie es hieß.

Weitere Angaben zu den gefundenen Gegenständen oder zu den Einbrüchen lagen zunächst nicht vor. Der Durchsuchung gingen den Angaben zufolge intensive Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei voraus.