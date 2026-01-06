Es wirkt verlockend - aber ist lebensgefährlich. Warum es keine gute Idee ist, auf dem Eis von Talsperren Schlittschuh zu laufen.

Die Thüringer Fernwasserversorgung warnt davor, die Eisflächen zu betreten. Die Gefahr, dass das Eis bricht, ist an den Stauanlagen extrem hoch. (Archivbild)

Erfurt - Die Thüringer Fernwasserversorgung warnt davor, Eisflächen an Talsperren zu betreten. „Die idyllische Kulisse birgt erhebliche Risiken“, heißt es. Die zugefrorenen Flächen seien nicht sicher. Auch dann nicht, wenn der Frost mehrere Tage anhält.

Gerade an kleineren Talsperren und in den Buchten großer Stauanlagen wirke es so, als wäre die Wasseroberfläche komplett zugefroren. „Der Eindruck täuscht: Die Eisflächen sind nicht tragfähig, es besteht akute Gefahr, dass das Eis bricht.“

„Rettung auf der Eisfläche kaum möglich“

Nicht nur Jugendliche und Kinder sollten besonders auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden. Auch Hunde sollten bei Spaziergängen um die Stauseen angeleint bleiben, um zu verhindern, dass diese die Fläche betreten. „Eine Rettung auf der Eisfläche ist kaum möglich“, heißt es.

Wie gefährlich solche Eisflächen sein können, zeigte sich etwa 2023: Damals brachen im Januar eine 22 Jahre alte Frau und ihr 13 Jahre alter Bruder auf einem nur leicht zugefrorenen Stausee im Landkreis Hildburghausen ein und ertranken.