Eine Million Gäste zur Halbzeit des Maschseefests

Die Lichter der bunt illuminierten Stände vom 35. Maschseefest sind am Abend am Maschsee zu sehen.

Hannover - Die Veranstalter des Maschseefests in Hannover haben eine positive Halbzeitbilanz gezogen. Mehr als eine Million Menschen besuchten demnach an den ersten zehn Tagen die Flaniermeile der Landeshauptstadt. „Für uns ist das ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Viele Restaurants feiern dieses Jahr ihre Premiere in Hannover, und für alle Beteiligten ist es nach zwei Jahren Pause ein Re-Start - da ist so viel positive Resonanz aus dem In- und Ausland besonders schön“, sagte Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, am Samstag.

Für 19 Tage lädt das Gourmet-Festival zu einer kulinarischen Weltreise ein. Zahlreiche Restaurants und Biergärten sind rund um den See aufgebaut, dazu gibt es kostenlose Konzerte und ein Kinderprogramm. Zwei Jahre musste das Maschseefest pandemiebedingt abgesagt werden. Erwartet werden bis zum 14. August rund zwei Millionen Gäste.