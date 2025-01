Hasserfüllte Schmierereien haben Unbekannte an einer Unterkunft für Geflüchtete in Ostthüringen hinterlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schmölln - Nach großflächigen Schmierereien und Zerstörung an einer Unterkunft für Geflüchtete im Landkreis Altenburger Land laufen nun Ermittlungen wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Unbekannten warfen am Sonntag eine Fensterscheibe der Unterkunft in Schmölln mit einem Stein ein. Zudem brachten diese laut Polizei mit schwarzer Sprühfarbe rechtsradikale Symbole und rassistische Sprüche an dem Haus an.

Bereits am Freitag hatten Unbekannte mit schwarzer und roter Sprühfarbe Fassaden eines Mehrfamilienhauses in Schmölln ebenfalls mit rechtsradikalen Zeichen und rassistischen Schriftzügen beschmiert. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.