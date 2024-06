Einige Schauer und mögliche Gewitter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf einige Schauer und mögliche Gewitter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Montag einstellen. Mit den Gewittern können lokal Starkregen, kleinkörniger Hagel und Sturmböen auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 25 Grad, im Harz bis zu 22 Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag gibt es zeitweise noch örtlich Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten von bis zu zwölf Grad.

Der Dienstag ist heiter bis wolkig bei bis zu 28 Grad, im Harz 24 Grad. Teilweise gibt es schauerartiger Regen, der lokal kräftiger ausfallen und mit Gewittern durchsetzt sein kann. Für die Mitte und den Süden Sachsen-Anhalts besteht laut den Angaben des DWD zeitweise Unwettergefahr. Es weht ein mäßiger Wind, in Schauernähe teils böig auffrischend.