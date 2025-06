Soumaila Coulibaly ist vorzeitig zurück in Dortmund.

Dortmund - Borussia Dortmund hat den verliehenen Innenverteidiger Soumaila Coulibaly vorzeitig zurückgeholt. Der 21-Jährige ist bereits wieder in Dortmund und absolviert beim Fußball-Bundesligisten ein Aufbautraining. Er war seit März wegen Adduktorenproblemen ausgefallen.

Eigentlich war Coulibaly noch bis zum Ende dieses Monats an den französischen Club Stade Brest verliehen. Sollte er rechtzeitig fit werden, könnte er für den BVB nun bei der Club-WM in den USA zum Einsatz kommen. Der Revierclub bestreitet dort am 17. Juni sein erstes Spiel gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.