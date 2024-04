Magdeburg - Aufgrund einer mutmaßlichen Drohung gegen eine Magdeburger Berufsschule ist es am Mittwochmittag zu einem Einsatz der Polizei gekommen. Gegen 13 Uhr habe die Polizei die Information einer unspezifizierten Drohung an der Schule in der Halberstädter Straße an der Ecke zur Jordanstraße erhalten, wie ein Sprecher mitteilte.

Kurz darauf habe die Polizei in der Nähe der Schule einen 33-Jährigen aufgrund des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorläufig festgenommen. Der 33-Jährige sei in polizeilichem Gewahrsam. Der Bereich nahe der Schule wurde derweil abgesperrt.