Ein 30-Jähriger soll in Celle bei einem Polizeieinsatz mit einer Bierdose und einem Stuhl nach Beamten geworfen haben. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Celle - Bei einem Einsatz wegen eines Streits in einer Wohnung hat ein Mann mehrfach die Polizeibeamten angegriffen. Wie die Polizeiinspektion Celle mitteilte, soll der 30-Jährige die Beamten mit einer Bierdose und einem Stuhl abgeworfen haben.

Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte in Celle zunächst wegen eines ausartenden Streits zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin alarmiert. Vor Ort habe der 30-Jährige zunächst auf der Balkonbrüstung im ersten Stock gestanden, sei aber selbstständig wieder in die Wohnung zurückgekehrt. Als die Beamten den Streit klären wollten, habe er sie unvermittelt mit einer vollen Bierdose beworfen.

Stuhl als Wurfobjekt

Bei weiteren Maßnahmen versuchte der Mann nach Polizeiangaben, einen Stuhl zu ergreifen und in Richtung einer Beamtin zu werfen. Ein Kollege konnte den Wurf demnach abfangen, verletzt wurde niemand.

Der 30-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Betreuung in eine Gesundheitseinrichtung gebracht. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.