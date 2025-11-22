Über 600 Kulturfördervereine gibt es in Thüringen. Einige von ihnen durften sich nun über besondere Preise freuen.

Der Verein setzt sich für das Angermuseum in Erfurt ein. (Archivbild)

Erfurt - Der Verein „Freunde des Angermuseums“ aus Erfurt ist als Thüringer Kulturförderverein des Jahres 2025 ausgezeichnet worden. Das teilte das Landesnetzwerk der Kulturfördervereine in Thüringen mit. Der Verein unterstützt unter anderem den Ausbau der Sammlungen des Erfurter Kunstmuseums.

Der zweite Preis ging an den Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Platz drei erreichte der Förderverein „St. Trinitatis“, der sich für die gleichnamige Kirche in Ruhla einsetzt. Ein Sonderpreis der Funke-Medien-Thüringen ging zudem an den Förderverein Schloss Schwarzburg.

Die Preise sind mit Summen zwischen 1.000 und 2.500 Euro dotiert und sollen das Engagement für die Kultur in Thüringen anerkennen und stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen. Den Angaben zufolge gibt es über 600 Fördervereine in Thüringen, in denen sich Engagierte für Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Denkmäler mehr einsetzen.

Die Vereine seien „ein Aushängeschild für den Freistaat“, sagte der Chef der Staatskanzlei, Stefan Gruhner (CDU). Mit 28 Vereinen pro 100.000 Einwohnern liege Thüringen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. „Ein Schatz, den es zu wahren und zu unterstützen gilt.“