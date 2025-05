Rocker, ein neues Clubhaus und viel Polizei - vor einer Bandidos-Veranstaltung in Cuxhaven haben Einsatzkräfte zahlreiche Personen kontrolliert. Wie lief der Einsatz?

Einsatz gegen Rockerkriminalität in Cuxhaven

Mit Blick auf die Eröffnung eines neuen Clubhauses der Rockergruppe Bandidos-MC hat die Polizei in Cuxhaven zahlreiche Personen kontrolliert. (Symbolbild)

Cuxhaven - Der Einsatz zur Eröffnung eines neuen Clubhauses der Rockergruppe Bandidos-MC in Cuxhaven ist nach Angaben der Polizei störungsfrei verlaufen. „Unsere starke Präsenz setzt ein deutliches Zeichen: Rockerkriminalität wird konsequent bekämpft“, sagte der Gesamteinsatzleiter Bastian Schwarzat laut Mitteilung.

Messer und Schlagstock sichergestellt

Demnach kontrollierte die Polizei am Freitag und Samstag viele Fahrzeuge und eine niedrige dreistellige Zahl an Personen, die dem Rockermilieu zugeordnet wurden. „Dabei wurden in geringer Anzahl Messer, ein Schlagstock sowie Schlagschutzhandschuhe sichergestellt“, hieß es. Bei dem Einsatz waren Polizisten und Polizistinnen verschiedener Dienststellen dabei. Hintergrund war die für Samstag geplante Eröffnung eines Clubhauses der Bandidos-MC auf einem Privatgelände.

Nach früheren Angaben des Landeskriminalamtes in Hannover stehen Dutzende Rockergruppen und rockerähnliche Gruppierungen in Niedersachsen unter Beobachtung der Polizei. International agierende Motorradclubs werden immer wieder mit Drogenhandel und anderen Delikten in Verbindung gebracht.