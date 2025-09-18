Erst vor wenigen Tagen wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Ihre Entschärfung sorgt für einen großen Einsatz. Wenige Stunden davor gibt es einen weiteren Fund.

Es gibt einen Polizeieinsatz an der Fischerinsel in Berlin. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Mitte gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Der Kampfmittelräumdienst habe bei Routinearbeiten einen Gegenstand in der Spree gefunden, bei dem es sich um eine Weltkriegsbombe handeln könne, teilte ein Polizei-Sprecher auf der Onlineplattform X mit. Zuvor berichtete der „Tagesspiegel“.

Die Polizei bereitet sich nach Angaben des Sprechers darauf vor, einen Sperrkreis im Bereich der Fischerinsel einzurichten. Die Anwohner wurden aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung des Bereichs vorzubereiten.

Die Fischerinsel ist ein historisches Stadtviertel im südlichen Teil der Spreeinsel in Berlin-Mitte, das von vielen Touristen aufgesucht wird.

Erst am vergangenen Mittwoch war in Spandau eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am morgigen Freitag entschärft werden. Deswegen müssen rund 12.400 Menschen ihre Wohnungen verlassen.