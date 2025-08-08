Rund um den Bahnhof Schönhauser Allee werden Weichen und Gleise erneuert. Das hat Auswirkungen auf Fahrgäste der Ringbahn. Einen Monat lang müssen sie mit Einschränkungen leben.

Bei der Ringbahn ist im Berliner Nordosten mit einigen Einschränkungen zu rechnen. (Archivbild)

Berlin - Auf den S-Bahnlinien 41 und 42 der Berliner Ringbahn ist im Nordosten der Stadt einen Monat lang mit Einschränkungen zu rechnen. Bereits ab Freitagabend (22.00 Uhr) bis einschließlich 8. September ist der S-Bahnverkehr zwischen den Stationen Greifswalder Straße und Gesundbrunnen unterbrochen, wie die S-Bahn Berlin auf ihrer Website mitteilte.

Dort wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Das gilt auch für die S8 und die S85. Grund ist die Erneuerung von Weichen und Schienen rund um den Bahnhof Schönhauser Allee.

10-Minuten-Takt ab Frankfurter Allee

Zwischen den Haltestellen Frankfurter Allee und Greifswalder Straße gilt für die vier genannten S-Bahnlinien bis zum 22. August ein geänderter Takt. Die Züge fahren dann nur noch alle zehn Minuten.

Weitere Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr gibt es in dem Zeitraum durch die Sperrung der Strecke den Angaben zufolge zwischen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße. Das betrifft die S8 und S85. Darüber hinaus sind die Linien S1, S2, S25 und S8 im Norden Berlins von Bauarbeiten betroffen.