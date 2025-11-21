Umleitungen und Wartezeiten: Pendler müssen am Freitagmorgen in Berlin Geduld haben.

Berlin - Am Freitagmorgen kommt es bei mehreren Linien der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Einschränkungen. Laut der S-Bahn wird ein Signal im Bereich Treptower Park repariert. Die S42 verkehre deshalb nur im 10-Minuten-Takt.

Die S85 fällt den Angaben zufolge aus. Fahrgäste müssen zwischen Grünau und der Bornholmer Straße auf die S8 sowie zwischen der Bornholmer Straße und Frohnau auf die S1 ausweichen.

Nach Angaben der S-Bahn kommt es auch in Mahlsdorf wegen Arbeiten an einer Weiche zu Verspätungen und Ausfällen.