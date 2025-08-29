Sperrung am Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten: Wer am Wochenende mit der S-Bahn fahren will, muss umplanen – Ersatzbusse, längere Wege und bis zu 20 Minuten mehr Reisezeit drohen.

Hamburg - Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen sich an diesem Wochenende in der Innenstadt auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen Weichenarbeiten wird der S-Bahn-Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor sowie zwischen Hauptbahnhof und Hammerbrook von Samstag, 1.00 Uhr, bis Montag, 4.00 Uhr, eingestellt, wie die Bahn mitteilte.

Die S1 von und nach Airport/Poppenbüttel ende damit am Berliner Tor. Von und nach Wedel gehe es auf dieser Linie nur von Altona aus. Die S2 verkehre zwischen Altona und Hauptbahnhof sowie zwischen Berliner Tor und Bergedorf/Aumühle. Die S3 von und nach Neugraben sowie die S5 von und nach Buxtehude/Stade in Niedersachsen ende in Hammberbrook. Außerdem fährt die S3 den Angaben zufolge zwischen Hauptbahnhof und Pinneberg.

Zwischen Hauptbahnhof und Hammerbrook werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Bahn empfiehlt zudem, alternativ die U-Bahn-Linien U2, U3 oder U4 sowie Regionalzüge zu nutzen. Insgesamt könne sich die Reisezeit um bis zu 20 Minuten verlängern.