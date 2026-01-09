weather schneefall
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Sturmtief „Elli“ Einschränkungen für Wintersportler im Harz

Es gibt eine Menge frischen Pulverschnee für den Harz. Doch nicht überall können Wintersportler ihn nutzen. Der Wind macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ein Überblick.

Von dpa 09.01.2026, 07:36
Am Bocksberg sollen Wintersportler die Piste herabfahren können.
Braunlage - Einige Skigebiete haben am Freitag wegen des heftigen Winterwetters geschlossen. So läuft wegen des starken Windes auf Niedersachsens höchstem Berg, dem Wurmberg, kein einziger Lift, wie die Betreiber mitteilten. Auch am Sonnenberg in Sankt Andreasberg sowie am Rodellift in Torfhaus wird der Betrieb eingestellt.

Nach Informationen am Morgen sollen die Lifte am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg sowie am Bocksberg in Hahnenklee allerdings in Betrieb sein. Auch der Schlepplift in Braunlage soll öffnen. Ein Großteil der Langlaufloipen im Harz ist ebenfalls gespurt und geöffnet. Wintersportler sollten allerdings angesichts von Wind und großen Schneemengen auf herabfallende Äste und umknickende Bäume achten, warnte die Polizei.