Berlin - Die Einschränkungen auf der Berliner Stadtbahn sind aufgehoben. Wegen eines Polizeieinsatzes am Berliner Hauptbahnhof am früheren Morgen war der S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Stadtbahn bis zum Vormittag eingeschränkt. Der Bundespolizei zufolge hatte sich an einem S-Bahn-Zug zwischen zwei Waggons Rauch entwickelt. Das Fahrzeug wurde untersucht und kam anschließend in die Werkstatt. Verletzt wurde niemand. Der Grund für den Rauch sei ein durchgeschmortes Kabel gewesen, teilte ein Sprecher der Bahn mit.