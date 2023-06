Magdeburg - Fahrgäste auf der Strecke zwischen Halle (Saale), Sangerhausen und Nordhausen müssen sich auch in den Sommermonaten auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Am 7. Juli bis einschließlich zum 20. August werden jeweils in den Nächten von Freitag und Samstag zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr sowie von Samstag auf Sonntag zwischen 18.00 und 6.00 Uhr keine Züge auf der Strecke von Halle über Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen nach Nordhausen verkehren, wie der private Schienennahverkehr-Anbieter Abellio am Mittwoch mitteilte.

„Die Situation entlang der Strecke von Halle nach Nordhausen ist alles andere als erfreulich, und es fällt uns nicht leicht, eine nächtliche Betriebsruhe aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände einzuführen“, berichtete Rolf Schafferath, Vorsitzender der Geschäftsführung der Abellio Rail Mitteldeutschland.

Den Angaben nach werden Züge durch Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Halle (Saale) und Nordhausen ersetzt. Abellio begründet die kurzfristigen Zugausfälle in den vergangenen Monaten damit, dass der Schienennetzbetreiber DB Netz AG Stellwerke entlang der Strecke personell nicht durchgehend besetzen könne.