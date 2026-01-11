In Braunschweig hatte Mohamed Dräger keine Perspektive mehr. Nun hat der Verteidiger einen neuen Club gefunden.

Braunschweig - Eine Woche vor dem Rückrunden-Auftakt hat Eintracht Braunschweig seinen Kader etwas verkleinert. Mohamed Dräger verlässt die Niedersachsen und wechselt zu Espérance Tunis in die erste tunesische Liga. Der 29 Jahre alte Verteidiger hatte in Braunschweig eigentlich noch einen Vertrag bis zum 30. Juni.

Dräger war vor einem Jahr zur Eintracht gekommen und kam für den Fußball-Zweitligisten in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Seit dieser Saison gehörte der Tunesier der U23 an. Braunschweig startet am Freitag gegen Magdeburg in die Rückrunde.