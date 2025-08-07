weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. 2. Fußball-Bundesliga: Eintracht Braunschweig verlängert mit Co-Trainern

2. Fußball-Bundesliga Eintracht Braunschweig verlängert mit Co-Trainern

Eintracht Braunschweig ist mit einem neuen Chef-Coach in die Saison gegangen. Im Trainerstab setzt der Club dagegen auf Kontinuität.

Von dpa 07.08.2025, 11:45
Co-Trainer Marc Pfitzner bleibt bei Eintracht Braunschweig.
Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat die Verträge mit Co-Trainer Marc Pfitzner und Torwarttrainer Jasmin Fejzic vorzeitig verlängert. Pfitzner bleibt bis zum 30. Juni 2028 beim Fußball-Zweitligisten, Fejzic bis zum 30. Juni 2027. Neuer Chef-Coach der Eintracht ist seit dieser Saison Heiner Backhaus.

„Marc und Jasmin haben die Eintracht-DNA – aber das allein ist nicht der Grund für die Vertragsverlängerung. Beide leisten hervorragende Arbeit, sind extrem engagiert und entwickeln sich stetig weiter“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.