Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig steht vor dem nächsten wichtigen Niedersachsen-Duell im Kampf um den Klassenverbleib. Der Tabellen-15. gastiert am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Schlusslicht VfL Osnabrück. Nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96 kann die Eintracht mit einem Sieg bis zu drei Punkte zwischen sich und den Relegationsplatz legen. Bei einer Niederlage droht dagegen wieder der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

Der Braunschweiger Trainer Daniel Scherning misst der aktuellen Konstellation aber nur wenig Bedeutung bei. „Jetzt gerade kann man nicht sagen, wie viele Punkte man konkret am Ende brauchen wird“, sagte der 40-Jährige und ergänzte: „Ich habe betont, dass es für mich nicht entscheidend ist, wo du jetzt stehst, sondern es darauf ankommen wird, wo du am 34. Spieltag stehst.“

Die Reise an die Bremer Brücke ist für Daniel Scherning auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Von Juli 2021 bis August 2022 trainierte er die Lila-Weißen, die in diesen Tagen ihren 125. Geburtstag feiern. Unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat habe sich das Team stabilisiert. Scherning: „Es ist eine Mannschaft, die man nicht an den Punkten auf dem Konto, sondern an dem Zeitraum seit Uwe dort ist, bewerten darf. Dann sind sie auch im Mittelfeld dieser Liga und das zeigt, die Größe der Herausforderung, vor der wir am Samstag stehen.“