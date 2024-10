Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller überraschen die Leistungen des kommenden Gegners 1. FC Union Berlin in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga nicht. „Union ist wieder Union“, sagte der 43-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Die Köpenicker kassierten an den ersten sieben Spieltagen nur eine Niederlage, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit bis zur letzten Partie gegen den Abstieg gekämpft hatten.

Der Gegner habe eine „sehr gute defensive Stabilität“, eine „sehr gute Aggressivität gegen den Ball“ und einen „sehr guten Teamspirit“, betonte Toppmöller. „Und deswegen sollte jede Mannschaft, die auf die internationalen Plätze schielt, Union Berlin auf dem Schirm haben.“

Larsson und Ekitiké vor Rückkehr in Startelf

Personell dürfte Toppmöller unter anderem wieder auf Mittelfeldspieler Hugo Larsson und Angreifer Hugo Ekitiké von Beginn an zurückgreifen. Beide erhielten beim 1:0-Heimsieg in der Europa League gegen FK Rigas Futbola Skola eine Verschnaufpause und kamen als Joker in die Partie.

Derweil steht Oscar Højlund nach seinem Mittelfußbruch vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Däne soll in der kommenden Länderspielpause im November wieder im Mannschaftstraining dabei sein. Im Normalfall sei er dann 10 bis 14 Tage später bereit für einen Kaderplatz, sagte Toppmöller.