Hamburg - Die Transfer-Spekulationen um Stürmerstar Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt erhalten neue Nahrung. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte, dass ein Club an die Eintracht herangetreten ist. Ob es sich dabei um den englischen Meister Manchester City handelt, wollte Krösche nicht verraten. „Grundsätzlich ist es so, dass jemand sein Interesse bekundet hat, aber mehr nicht“, sagte Krösche am Rande des Bundesliga-Spiels beim FC St. Pauli dem TV-Sender Sky.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich Man City in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 25 Jahre alten Offensivstar befinde. Angeblich bietet der strauchelnde Premier-League-Champion dem ägyptischen Nationalspieler einen langfristigen Kontrakt bis 2029 oder 2030. Der Marktwert von Marmoush liegt bei rund 60 Millionen Euro.

Krösche will nicht über Preise diskutieren

Die Eintracht soll laut Sky-Informationen 80 Millionen Euro fordern, was Krösche nicht bestätigen wollte. „Es macht keinen Sinn, über Preise zu diskutieren“, meinte der Sportchef: „Grundsätzlich haben wir gesagt, dass es unser Ziel ist, diese Mannschaft zusammenzuhalten. Natürlich haben wir auch gesagt, wenn es außergewöhnliche Situationen gibt, dass wir darüber nachdenken müssen, auch Leistungsträger abzugeben. Soweit ist es noch nicht.“

Sollte der Wechsel zustande kommen, wäre dies der zweite Transfer-Coup der Frankfurter innerhalb von 18 Monaten, nachdem Randal Kolo Muani im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war.

Der Vertrag von Marmoush beim Tabellendritten gilt bis zum Sommer 2027 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Marmoush, der 2023 ablösefrei vom Bundesligarivalen VfL Wolfsburg an den Main gekommen war, brachte es in dieser Saison in bisher 24 Pflichtspielen auf 18 Tore - 13 davon in der Bundesliga - und 13 Vorlagen.