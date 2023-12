Ausweitung der Pfandpflicht Einwegpfand auf Milchprodukte ab 1. Januar 2024 - Was heißt das für Verbraucher?

Ab dem 1. Januar 2024 wird die Pfandpflicht in Deutschland ausgeweitet. In Zukunft werden auch Milch und Milchmischgetränke in Einweg-Plastikflaschen pfandpflichtig. Was das für Verbraucher bedeutet.