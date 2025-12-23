Allgemeine Verunsicherung dämpft die Lust der Verbraucher am Konsum. Das hat sich in Sachsen auch beim diesjährigen Weihnachtsgeschäft bestätigt.

Nur ein Viertel der Händler in Sachsen sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. (Symbolbild)

Chemnitz - Der sächsische Einzelhandel ist vom Weihnachtsgeschäft überwiegend enttäuscht. In einer Umfrage habe sich nur circa ein Viertel der Unternehmen zufrieden mit dem Geschäft gezeigt, sagte René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Gründe dafür seien ähnlich wie im vergangenen Jahr.

Verbraucher sind angesichts von Krisenmeldungen verunsichert



„Wir haben eine sehr schwache Konsumstimmung, und wir haben zusätzlich natürlich noch wirtschaftliche Unsicherheiten“, betonte Glaser. All die Meldungen rund um den Abbau von Jobs drückten die Stimmung noch mehr in Richtung Unsicherheit. Das wiederum bewirke ein deutlich gedämpftes Einkaufsverhalten.

Bereits im Weihnachtsgeschäft 2024 hatte der Einzelhandel „Leichtigkeit“ der Käufer vermisst. Konsum hänge auch immer ein wenig mit Psychologie und mit einem guten Bauchgefühl zusammen, sagte Glaser damals. Ähnlich fällt seine Einschätzung nun aus. Und wie vor einem Jahr hofft die Branche jetzt auf einen Endspurt am Jahresende.

Viele Gutscheine und Geldgeschenke auf dem Gabentisch

Zum einen nähmen sich Kunden am Jahresende oft Zeit, auch mal gemeinsam in Familie einkaufen zu gehen. Zum anderen gäbe es zu Weihnachten viele Gutscheine auf dem Gabentisch. Sie könnten genau wie Geldgeschenke nun umgesetzt werden. „Wir haben die Hoffnung, dass es am Ende vielleicht noch ein versöhnliches Weihnachtsgeschäft wird.“

Bei der Wahl der Geschenke dominieren Klassiker wie Kosmetik, Bücher, Unterhaltungselektronik sowie Schmuck und Uhren, bestätigte Glaser einen langjährigen Trend. In diesem Jahr lägen auch wieder Gutschein ganz vorn. Gerade bei Unterhaltungselektronik kämen stets neue Artikel auf den Markt, die dann vom Kunden nachgefragt werden.

Konkrete Umsatzzahlen zum Weihnachtsgeschäft stehen noch aus

Konkrete Umsatzahlen zum Weihnachtsgeschäft gibt es laut Handelsverband bislang nicht. Ob man am Ende mit einem Plus oder Minus herauskomme, sei deshalb noch unklar. Hoffnung liege wie alle Jahre wieder auf den vielen „Last-Minute-Shoppern“, die erst kurz vor dem Fest oder in den Tagen danach zuschlagen.