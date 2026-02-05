Eisbildung behindert den Schiffsverkehr: Teile des Mittellandkanals und des Elbe-Seitenkanals sind gesperrt, allenfalls Eisbrecher sind noch unterwegs. Welche weiteren Sperrungen bevorstehen.

Hannover - Eis auf den wichtigen Wasserstraßen in Niedersachsen führt zu immer mehr Einschränkungen für die Binnenschifffahrt. Am Freitag ab 18.00 Uhr werde der Mittellandkanal zwischen Minden in Nordrhein-Westfalen und der Schleuse Anderten in Hannover gesperrt, teilte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit.

Seit Mittwochabend gesperrt sind der Abzweig Stichkanal Salzgitter und der Abzweig Elbe-Seiten-Kanal. Seit Dienstag gesperrt ist der Stichkanal Hildesheim. Den Angaben zufolge waren in dieser Woche mehrere Eisbrecher im Einsatz.

Der Elbe-Seitenkanal sowie der Mittellandkanal von der Schleuse Sülfeld

bei Wolfsburg bis Magdeburg wurden schon am 30. Januar für den Schiffsverkehr gesperrt, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Uelzen mitteilte. Seit Mittwochabend gilt das auch für den Abschnitt zwischen Sülfeld und der Schleuse Anderten.

Westlich von Minden gibt es den Angaben zufolge bei Eisdicken von rund fünf Zentimetern bislang keine nennenswerten Einschränkungen für die Schifffahrt. Die Eisbrecher sollten mit Beginn der Sperrungen in Richtung Minden verlegt werden. Steigen die Temperaturen dauerhaft, soll das Eis von Minden aus in Richtung Osten aufgebrochen werden.