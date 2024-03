Eis-Show: Hommage an Jutta Müller- Sportzentrum erhält Namen

Chemnitz - Mit einer Eis-Show wird heute (18.00 Uhr) in Chemnitz an die erfolgreiche Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller erinnert. Zudem trägt das Eissportzentrum künftig ihren Namen. Dazu wird vor der Show ein Namensschild enthüllt. Auf dem Eis sind dann Darbietungen in Paarlauf, Eistanz und Synchron-Eislauf von Sportlerinnen und Sportlern unter anderem aus Chemnitz, Dresden und Berlin zu erleben, wie die Stadt Chemnitz informierte. Dabei werden die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt und Gabriele Seyfert, erste Weltmeisterin im Eiskunstlaufen für die DDR und Tochter Müllers, zu den Gästen sprechen.

Alle rund 3800 Plätze für die Show „Eine Hommage an Jutta Müller“ waren nach Angaben der Stadt innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Müller war Anfang November im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie war die erfolgreichste Eiskunstlauf-Trainerin der Welt.