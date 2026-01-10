Die Laufschuhe bleiben im Schrank: Eis und Schnee legen den Leipziger Brückenlauf lahm. Was die Veranstalter jetzt planen und wie es für Lauf-Fans weitergeht.

Leipzig - Das Winterwetter mit Eis und Schnee hat auch Einfluss auf Freizeitveranstaltungen. Der für diesen Sonntag geplante Leipziger Brückenlauf wurde abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse ist eine sichere Durchführung nicht möglich – eure Gesundheit hat für uns oberste Priorität“, wie die Veranstalter mitteilten. Man arbeite an einem Ersatztermin im Frühjahr 2026.