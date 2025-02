Für den deutschen Meister schwinden die Chancen auf den Hauptrundensieg in der DEL. Gegen Frankfurt leistet sich der Tabellenzweite eine fatale Schwächephase im zweiten Drittel.

Eisbären Berlin gehen in Frankfurt unter

Coach Serge Aubin verlor mit den Eisbären Berlin in Frankfurt.

Frankfurt - Die Eisbären Berlin haben im Rennen um den ersten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter an Boden verloren. Am Mittwochabend unterlag der deutsche Meister bei den Löwen Frankfurt mit 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) und hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter ERC Ingolstadt. Yannick Veilleux erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter.

Vor 6.225 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt starteten die Gäste druckvoll und hatten das Spiel im Auftaktdrittel weitgehend unter Kontrolle. Allerdings vermochten sie es nicht, ihre Chancen zu verwerten.

Die Berliner kassieren im zweiten Drittel drei Gegentore

Nach der ersten Pause verloren die Berliner aber völlig ihre Linie. Die Hausherren, die bis dahin nur selten gefährlich geworden waren, gingen 55 Sekunden nach dem Wiederbeginn durch einen Treffer von Julian Napravnik in Führung. Chris Wilkie (27.) und Daniel Wirt (29.) bauten den Vorsprung aus.

Die Hauptstädter konnten ihre Schwächephase überwinden, blieben aber vor dem gegnerischen Tor lange glücklos. Zwar konnte Veilleux mit einem Powerplaytreffer im Schlussabschnitt für die Berliner verkürzen (52.), doch Linus Fröberg (55.) und Dominik Bokk (57.) sorgten mit ihren späten Toren für einen letztlich klaren Erfolg der Frankfurter.