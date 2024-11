Die Hauptstädter haben im Eishockey-Europapokal gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Nach dem Erfolg in Sheffield können sie das Weiterkommen nun in eigener Halle perfekt machen.

Eisbären Berlin gewinnen Achtelfinal-Hinspiel in Sheffield

Sheffield - Die Eisbären Berlin haben sich im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) eine gute Ausgangslage verschafft. Der deutsche Meister gewann das Hinspiel bei den Sheffield Steelers mit 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). Zach Boychuk, Mitch Reinke, Ty Ronning, Blaine Byron und Leonhard Pföderl sorgten mit ihren Toren für den insgesamt verdienten Erfolg der Hauptstädter.

Vor 8.983 Zuschauern in der Sheffield Arena hatten die Berliner das Spiel im Auftaktdrittel weitgehend unter Kontrolle. Gegen die resolut verteidigenden Hausherren kamen sie aber nur selten in aussichtsreiche Schusspositionen. Erst in der 19. Minute sorgte Boychuk für die Führung der Gäste.

Starkes Schlussdrittel bringt den Sieg

Nur 75 Sekunden nach der ersten Pause baute Reinke den Vorsprung aus. Die Gastgeber, die bis dahin nur selten gefährlich waren, kamen durch einen Treffer von Mark Simpson wieder heran (24.). Ronning stellte den alten Abstand wenig später wieder her (28.), doch die Engländer erhöhten nun den Druck und konnten durch Treffer von Samuel Tremblay (34.) und Dominic Cormier (40.) ausgleichen.

Im Schlussabschnitt steigerten sich die Berliner wieder. Byron (44.) und Pföderl (57.) stellten den Auswärtssieg mit ihren Toren sicher. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun im Rückspiel am kommenden Dienstag im Berliner Wellblechpalast.