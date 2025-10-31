Der deutsche Meister verliert nach einem starken Start den Faden, kämpft sich aber wieder zurück. Am Ende sorgt Markus Vikingstad für einen glücklichen Auswärtssieg.

Villingen-Schwenningen - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Spiel hintereinander gewonnen. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister bei den Schwenninger Wild Wings mit 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Markus Vikingstad erzielte den entscheidenden Treffer in der Overtime. Zuvor waren Ty Ronning zwei Tore gelungen, außerdem hatte Eric Mik getroffen.

Vor 4.894 Zuschauern in der Schwenninger Arena begannen die Gäste hochkonzentriert und gingen durch einen Treffer von Mik in der siebten Minute in Führung. Danach fanden auch die Hausherren besser ins Spiel und kamen zu ersten Chancen, doch die Berliner blieben das effizientere Team: Ronning erhöhte auf 2:0 (16.).

Ty Ronning gelingt ein Doppelpack

Nach der ersten Pause verloren die Berliner allerdings zunehmend ihre Linie, während die Gastgeber den Druck erhöhten. Tyson Spink (26.) verkürzte nach einem Konter für die Schwenninger, Jordan Szwarz traf in Unterzahl zum Ausgleich (37.).

Im Schlussabschnitt erzielte Daniel O’Regan den dritten Treffer der Schwarzwälder (43.), doch Ronning erzwang mit seinem zweiten Tor die Verlängerung (56.). In der Overtime sorgte dann Vikingstad für die Entscheidung zugunsten der Eisbären (64.).