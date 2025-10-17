Trotz großer Personalsorgen holt der deutsche Meister in der DEL den fünften Sieg in Folge. Gegen Wolfsburg sind die Berliner das effizientere Team.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) und gewann damit trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle das fünfte Ligaspiel in Folge. Mitchell Reinke, Jonas Müller und Andreas Eder sorgten mit ihren Toren für den insgesamt verdienten Erfolg.

Vor 14.140 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof hatten beide Teams im Auftaktdrittel einige gute Chancen. Eisbären-Goalie Jake Hildebrand und sein Gegenüber Hannibal Weitzmann konnten diese aber mit starken Paraden vereiteln.

Die Berliner nutzen ihre Torchancen effizienter

Nach der ersten Pause erhöhten die Hausherren den Druck und belohnten sich umgehend. In der 23. Minute verwertete Reinke einen klugen Pass von Frederik Tiffels zum Führungstreffer, nur 53 Sekunden später erhöhte Müller nach einem Konter.

Nachdem Luis Schinko für die Gäste verkürzt hatte (32.), lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Spiel mit zahlreichen Torszenen. Im Schlussabschnitt baute Eder den Vorsprung der Berliner aus (44.), Janik Möser antwortete für die Wolfsburger (47.). Den Gastgebern gelang es aber, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.