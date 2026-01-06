Der deutsche Meister setzt sich im DEL-Spitzenspiel insgesamt verdient durch. Nach einem schwachen ersten Drittel können sich die Hauptstädter erheblich steigern.

München - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Dienstag gewann der deutsche Meister das Spitzenspiel beim EHC Red Bull München mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Liam Kirk, Lean Bergmann und Lester Lancaster sorgten mit ihren Toren für den insgesamt verdienten Auswärtserfolg der Hauptstädter.

Vor 10.796 Zuschauern in der ausverkauften Münchener Arena dominierten die Hausherren im Auftaktdrittel die Begegnung. Während die Berliner in der Offensive kaum zum Zuge kamen, erspielten sich die Gastgeber eine Vielzahl von Chancen und gingen in der 17. Minute durch einen Treffer von Jeremy McKenna in Führung.

Berlin dreht das Spiel im zweiten Drittel

Nach der ersten Pause steigerten sich die Gäste deutlich und drehten das Ergebnis zu ihren Gunsten. Kirk glich nach einem sehenswerten Konter aus (32.), Bergmann erzielte nach einer starken Einzelleistung das zweite Tor der Eisbären (38.).

Im Schlussabschnitt erhöhten die Hausherren den Druck, doch die Berliner verteidigten konzentriert und bauten ihren Vorsprung durch einen Treffer von Lancaster aus (50.). Die Münchener kamen 40 Sekunden vor dem Spielende durch ein Tor von Brady Ferguson noch einmal heran, konnten den Auswärtssieg der Eisbären aber nicht mehr verhindern.