Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt setzt gegen den Vizemeister am 2. Spieltag der neuen DEL-Saison ein Ausrufezeichen: Nach einem Drei-Tore-Rückstand gewinnen die Berliner am Ende deutlich.

Köln - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich im Spitzenspiel bei den Kölner Haien nach einem 0:3-Rückstand noch mit 7:3 (0:0, 3:3, 4:0) durch. Ty Ronning steuerte zwei Tore zum letztlich klaren Erfolg gegen den Finalgegner der vergangenen Saison bei. Außerdem trafen Adam Smith, Jonas Müller, Marcel Noebels, Markus Vikingstad und Andreas Eder für die Hauptstädter.

Vor 17.678 Zuschauern in der Kölner Arena lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Auftaktdrittel, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Nach der ersten Pause verloren die Berliner zwischenzeitlich ihre Linie: Valtteri Kemiläinen traf in der 22. Minute für die Kölner, 30 Sekunden später erhöhte Frederik Storm. In doppelter Überzahl bauten die Rheinländer ihren Vorsprung durch ein Tor von Nate Schnarr weiter aus (26.).

Die Berliner starten furios ins Schlussdrittel

Die Hauptstädter antworteten allerdings prompt: Smith (27.). Müller (29.) und Ronning im Powerplay (31.) sorgten innerhalb von gut vier Minuten für den 3:3-Ausgleich.

In den Schlussabschnitt starteten die Berliner furios: Erneut Ronning, Noebels und Neuzugang Vikingstad sorgten dafür, dass der Meister 54 Sekunden nach dem Wiederbeginn mit drei Toren führte. Eder traf wenig später zum Endstand von 7:3 (44.).