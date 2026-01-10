Im ausverkauften Fußballstadion von Dynamo Dresden setzt sich der deutsche Meister gegen die tapfer kämpfenden Gastgeber durch. Liam Kirk trifft in der Verlängerung zum Sieg im DEL-Freiluftspiel.

Angreifer Liam Kirk (M.) erzielte den Siegtreffer der Eisbären Berlin im Winter Game der DEL gegen die Dresdner Eislöwen.

Dresden - Die Eisbären Berlin haben das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Dresdner Eislöwen gewonnen. Im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion, in dem normalerweise der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden seine Heimspiele austrägt, siegte der deutsche Meister am Samstag gegen den Tabellenletzten mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Vor 32.248 Zuschauern erzielte Liam Kirk, der bereits in der regulären Spielzeit getroffen hatte, das Siegtor der Hauptstädter in der Overtime. Außerdem war Ty Ronning für die Berliner erfolgreich. Tomáš Andres und Alec McCrea trafen für die Dresdner.

Dresden zeigt kämpferische Leistung

Bei frostigen Temperaturen hatten die Gäste im Auftaktdrittel mehr vom Spiel, zumal sich die Dresdner einige frühe Zeitstrafen leisteten. Die Hausherren verteidigten allerdings konsequent und wurden immer wieder mit Kontern gefährlich.

Kurz nach der ersten Drittelpause gingen die Dresdner in Führung. Andres traf in der 25. Minute. Nach dem Gegentreffer erhöhten die Eisbären den Druck und kamen durch Kirk zum Ausgleich (34.).

Kirk trifft in der Verlängerung

Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams einige gute Gelegenheiten, ehe McCrea eine Nachlässigkeit der Berliner Hintermannschaft nutzte und den zweiten Treffer der Gastgeber erzielte (54.).

Die Dresdner verteidigten weiter mit großem Einsatz, doch Ronning konnte mit dem späten Ausgleichstreffer für die Hauptstädter die Verlängerung erzwingen (59.). In der Overtime dauerte es nur 14 Sekunden, bis Kirk mit seinem zweiten Tor den Sieg der Berliner sicherstellte.