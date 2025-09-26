Der deutsche Meister steckt weiter im Formtief. Gegen die Straubing Tigers kassieren die Berliner die dritte Niederlage hintereinander in der DEL.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Folge verloren. Am Freitagabend unterlag der deutsche Meister den Straubing Tigers mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Tore von Ty Ronning, und Leonhard Pföderl reichten den Hauptstädtern nicht, um die erneute Niederlage abzuwenden.

Vor 13.883 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof leisteten sich die Hausherren im Auftaktdrittel einige Zeitstrafen und blieben in der Offensive weitgehend harmlos. Die Gäste waren deutlich gefährlicher, Eisbären-Torwart Jonas Stettmer konnte aber mit guten Paraden lange einen Rückstand verhindern.

Ausgleich fällt 14 Sekunden vor Schluss

Erst kurz nach der ersten Pause musste sich der Berliner Torhüter geschlagen geben. Tim Fleischer traf in der 22. Minute für die Straubinger. Die Gastgeber antworteten allerdings postwendend: Ronning schloss einen Alleingang erfolgreich ab (23.). Die Vorlage kam von Neuzugang Patrick Khodorenko, der sein Debüt für die Eisbären gab.

Die Berliner schafften es nun, zumindest zeitweise Druck aufzubauen, und gingen durch einen Treffer von Pföderl im Schlussabschnitt in Führung (46.). Weil erneut Fleischer 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Gäste ausglich, ging es in die Verlängerung, in der Nicholas Halloran für die Entscheidung zugunsten der Straubinger sorgte (63.).