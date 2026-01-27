Der deutsche Meister verabschiedet sich mit einer weiteren Enttäuschung in die Olympia-Pause. Nach einem soliden Auftaktdrittel geben die Hauptstädter in Augsburg das Spiel aus der Hand.

Goalie Jake Hildebrand musste mit den Eisbären Berlin eine Niederlage bei den Augsburger Panthern hinnehmen. (Archivbild)

Augsburg - Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Spiel vor der Olympia-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Am Dienstagabend unterlag der deutsche Meister bei den Augsburger Panthern mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) und belegt damit weiterhin Tabellenplatz sieben. Ty Ronning erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die nur in den ersten 20 Minuten überzeugen konnten.

Vor 6.179 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion verteidigten beide Teams zu Beginn konzentriert und ließen nur wenige Torchancen zu. Die Gäste waren das etwas gefährlichere Team und gingen in der 16. Minute in Führung. Ronning war mit einem präzisen Distanzschuss erfolgreich.

Die Berliner verlieren nach der ersten Drittelpause ihre Linie

Nach der ersten Pause steigerten sich die Augsburger in der Offensive erheblich, während sich die Berliner zahlreiche Nachlässigkeiten erlaubten. So konnte Alexander Blank nach einem unnötigen Puckverlust der Eisbären in der eigenen Zone für die Hausherren ausgleichen (37.).

Auch im Schlussabschnitt fanden die Eisbären nicht zu ihrem Spiel zurück und leisteten sich zudem zu viele Zeitstrafen. Kyle Mayhew erzielte schließlich in doppelter Überzahl den mittlerweile verdienten Siegtreffer der Gastgeber (50.).