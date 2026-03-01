Der Titelverteidiger muss im Rennen um die direkte Qualifikation für das DEL-Viertelfinale einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den direkten Konkurrenten Bremerhaven fehlt die nötige Effektivität.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben das direkte Duell um Platz sechs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag der deutsche Meister den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). Die Hauptstädter stehen damit weiterhin auf dem siebten Rang und haben nun vier Punkte Rückstand auf die Norddeutschen. Leonhard Pföderl erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die zu wenig aus ihren Chancen machten.

Nach der emotionalen Bannerzeremonie für den früheren Eisbären-Profi Florian Busch, der sieben Meistertitel mit dem Club gewonnen hatte, sorgte Nino Kinder vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof in der 2. Minute für die Führung der Gäste. Die Hausherren konnten danach einige Torchancen nicht verwerten. Stattdessen traf CJ Smith für die Norddeutschen (13.), ehe Pföderl die Berliner wieder heranbrachte (15.).

Die Berliner vergeben zahlreiche Chancen

Auch im zweiten Drittel bestimmten die Gastgeber das Spiel, scheiterten aber immer wieder am starken Bremerhavener Goalie Kristers Gudlevskis. Die Gäste blieben effizienter und bauten ihren Vorsprung durch einen Überzahltreffer von Miha Verlič aus (34.).

Die Berliner blieben im Schlussabschnitt bemüht, aber glücklos. So gingen die effizienten Norddeutschen am Ende als Sieger vom Eis.