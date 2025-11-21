Der deutsche Meister spielt im DEL-Prestigeduell zu umständlich. Die wenigen klaren Chancen werden nicht genutzt.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach zwei Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Meister verlor gegen den EHC Red Bull München mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Andreas Eder erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die insgesamt zu wenig zielstrebig und effizient waren.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof wurden beide Teams in der Anfangsphase nur selten gefährlich. Die Gäste konnten immerhin ihre erste Überzahlsituation nutzen: Patrick Hager traf in der 14. Minute für die Münchener.

Eisbären im Angriff nicht zielstrebig genug

Die Hausherren konnten nach der ersten Pause ausgleichen, weil Eder eine starke Vorarbeit von Jonas Müller verwertete (26.), doch nur 54 Sekunden später stellte Markus Eisenschmid die Führung der Gäste wieder her.

Auf Seiten der Münchener musste Nationaltorhüter Mathias Niederberger kurz vor der zweiten Pause das Eis wegen einer Verletzung verlassen. Doch auch gegen dessen Ersatz Antoine Bibeau blieben die Eisbären bei ihren oft zu umständlichen Angriffsbemühungen glücklos.

Die Gäste waren effizienter: Eisenschmid stellte mit seinem zweiten Treffer den Münchener Sieg sicher, nachdem Eisbären-Goalie Jake Hildebrand für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (59.).