Der deutsche Meister ist dem neuen Spitzenreiter der DEL 40 Minuten lang deutlich unterlegen. Die Aufholjagd im Schlussdrittel führt nicht mehr zum Erfolg.

Ingolstadt - Die Eisbären Berlin haben die Erfolgsserie des ERC Ingolstadt nicht stoppen können. Am Mittwochabend verlor der deutsche Meister mit 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) beim neuen Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Für die Bayern war es der neunte Sieg in Serie.

Blaine Byron und Liam Kirk trafen für die Hauptstädter, die dem neuen Spitzenreiter erst im Schlussdrittel gefährlich werden konnten.

Vor 3.863 Zuschauern in der Ingolstädter Arena leisteten sich die Gäste früh die ersten Zeitstrafen und standen von Beginn an unter Druck. Riley Barber sorgte in der fünften Minute nach einem Puckverlust der Berliner in der eigenen Zone für die Führung der Hausherren.

Aufholjagd der Berliner wird nicht belohnt

Weil auch die Ingolstädter danach häufiger auf die Strafbank mussten, fanden die Eisbären etwas besser ins Spiel. Die Gastgeber blieben aber bei Kontern gefährlich und konnten ihren Vorsprung 36 Sekunden nach der ersten Drittelpause dank eines erfolgreichen Alleingangs von Austen Keating ausbauen. Kenny Agostino erhöhte nach einem weiteren schnellen Spielzug auf 3:0 (37.).

Erst im Schlussabschnitt konnten sich die Berliner steigern und durch Tore von Byron (42.) und Kirk (50.) wieder für Spannung sorgen. Peter Abbandonato (59.) und Alex Breton (60.) stellten allerdings mit ihren späten Treffern den Sieg der Ingolstädter sicher.