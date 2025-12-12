Der deutsche Meister muss in der DEL wieder einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Straubing können die Hauptstädter ein schwaches zweites Drittel nicht mehr wettmachen.

Trainer Serge Aubin muss mit den Eisbären Berlin eine Niederlage in Straubing hinnehmen. (Archivbild)

Straubing - Die Eisbären Berlin müssen nach zwei Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder eine Niederlage hinnehmen. Der deutsche Meister verlor am Freitagabend bei den Straubing Tigers nach einer folgenschweren Schwächephase im zweiten Drittel mit 3:5 (1:1, 1:3, 1:1). Manuel Wiederer, Markus Vikingstad und Yannick Veilleux trafen für die Hauptstädter.

Vor 5.417 Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm starteten die Hausherren druckvoll und gingen in der neunten Minute durch ein Tor von Adrian Klein in Führung. Wiederer nutzte allerdings kurz darauf eine der wenigen Chancen der Berliner und traf nach einem Konter zum Ausgleich (12.).

Im zweiten Drittel kassieren die Berliner drei Gegentore

Nach der ersten Pause erzielte Vikingstad nach kluger Vorarbeit von Leonhard Pföderl den zweiten Treffer der Gäste (24.). Doch daraufhin steigerten sich die Straubinger, während die Eisbären zunehmend ihre Linie verloren. Justin Scott (30.), Tyler Madden (31.) und Skyler McKenzie (38.) sorgten mit ihren Toren für eine 4:2-Führung der Niederbayern.

Im Schlussabschnitt stemmten sich die Berliner gegen die drohende Niederlage. Nach dem Anschlusstreffer von Veilleux (44.) ließen sie aber einige klare Gelegenheiten ungenutzt. Stattdessen erzielte Nicholas Halloran noch das fünfte Tor der Gastgeber (56.).