Zahlreiche Verletzte haben den Kader der Eisbären ausgedünnt. Der deutsche Meister füllte nun die Mannschaft auf.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben auf die weiter anwachsenden Personalsorgen reagiert. Der deutsche Meister stattete Stürmer Jean-Sébastien Dea mit einem Vertrag bis Saisonende aus, wie der Verein mitteilte. Der 31-Jährige wechselt von Neftekhimik Nizhnekamsk aus der Kontinental Hockey League (KHL) nach Berlin.

„Mit Jean-Sébastien konnten wir einen international erfahrenen Center verpflichten“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, „er ist ein sehr guter Skater und starker Spielmacher. Jean-Sébastien hat einen guten Abschluss und ein gutes Auge für seine Mitspieler.“

Dea kommt mit der Empfehlung von 354 Scorerpunkten, die er in 557 Spielen in der American Hockey League (AHL) erzielt hat. In der National Hockey League (NHL) bestritt der Angreifer 37 Spiele für Pittsburgh, News Jersey, Buffalo und Arizona, in denen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen. In den vergangenen beiden Spielzeiten in der KHL erzielte Dea für Metallurg Magnitogorsk und Nizhnekamsk 27 Tore und steuerte 24 Vorlagen bei.