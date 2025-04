Die Eisbären wollen nach dem Auftaktsieg in der Finalserie einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gehen. Trotz des hohen Auftaktsieges sah Trainer Aubin noch Steigerungsmöglichkeiten.

Berlin - Die Eisbären Berlin wollen nach dem Auftakterfolg im Finale um die Deutsche Eishockeymeisterschaft in Köln den zweiten Sieg holen. Zwei Tage nach dem 5:1-Sieg in der heimischen Uber Arena würde ein weiterer Erfolg in der Serie Best-of-Seven bei den Kölner Haien am Samstagabend (19.00 Uhr, live bei Magentasport und DF1) die halbe Miete bedeuten.

Zwar fiel der Auftakterfolg deutlich aus, doch sorgte der Titelverteidiger nach einem schnellen Torferfolg 25 Sekunden nach Anpfiff erst im letzten Abschnitt für klare Verhältnisse. Eisbären-Trainer Serge Aubin fordert deshalb eine Niveau-Steigerung in den folgenden Partien.

Zwei Tage nach dem Spiel in Köln sind die Berliner wieder Gastgeber. Die vierte Partie wird am kommenden Mittwoch wiederum in Köln ausgetragen.