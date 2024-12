Angreifer Wiederer sorgte mit seinem Tor in der Overtime für den Sieg der Eisbären in Nürnberg.

Nürnberg - Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am Sonntag gewann der deutsche Meister bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Manuel Wiederer erzielte das Siegtor in der Overtime, zuvor hatte Leonhard Pföderl zweimal für die Berliner getroffen.

Die 6.252 Zuschauer in der Nürnberger Arena sahen im Auftaktdrittel eine abwechslungsreiche Begegnung. Die Gäste erwischten den besseren Start: Pföderl war nach nicht einmal drei Minuten erfolgreich.

Manuel Wiederer erzielt in der Overtime den Siegtreffer

Die Hausherren konnten ausgleichen, nachdem eine Zeitstrafe gegen die Berliner angezeigt worden war. Jeremy McKenna nutzte die Sechs-gegen-fünf-Überzahl (10.). Unmittelbar nach dem Ende eines Nürnberger Powerplays sorgte erneut McKenna für die Führung der Franken (15.).

Nach der ersten Pause erhöhten die Berliner den Druck, konnten aber einige gute Chancen nicht verwerten. Auch im Schlussdrittel blieben sie lange glücklos, doch 52 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit erzwang Pföderl mit seinem zweiten Treffer die Verlängerung. In der zweiten Minute der Overtime sorgte Wiederer dann für den glücklichen Sieg der Berliner.